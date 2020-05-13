Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая
За последние сутки коронависуром в России заразились еще 10028 человек в 83 регионах. У 44,5% заболевших симптомов инфекции не было. Таким образом, число пациентов с COVID-19 в нашей стране выросло до 242271. Об этом сообщает оперштаб.
Жертвами китайской инфекции стали еще 96 человек. За все время пандемии в России скончались 2212 больных.
Самая тяжелая ситуация в Москве: коронавирус нашли у 126004 жителей города, 1232 пациента умерли. Большое число зараженных и в Московской области – инфекцию подхватили 23662 человека. 8485 заболевших в Санкт-Петербурге, 5358 – в Нижегородской области и 2997 – в Дагестане.
Однако есть и хорошие новости. Победить болезнь смог еще 4491 пациент. Только в Москве, по словам заммэра Анастасии Раковой, за последние сутки выздоровели 1864 человека. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 48003 россиянина.
Наша страна вышла на второе место по числу заболевших в мире, а после прошедших майских праздников ситуация может ухудшится, опасаются врачи. Подробно о коронавирусе в стране на 13 мая – в материале "Утро.ру".
Пенсионерам отказали в дополнительных выплатах
ПФР опроверг информацию о выплате 6,5 тысяч рублей
Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая
Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
- Трамп устроил скандал на брифинге по COVID-19
- Доктор Мясников: у коронавируса отмечается странная избирательность
- Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии
Здоровье
- Китайское упражнение продлит молодость после 40 лет
- Как в 20 лет: несколько шагов помогут поднять тестостерон
- Диета долгожителя: как отодвинуть старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик