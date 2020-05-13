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Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
продолжениеГлавный тренер сборной России по женской борьбе скончался от COVID-19
Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

За последние сутки коронависуром в России заразились еще 10028 человек в 83 регионах. У 44,5% заболевших симптомов инфекции не было. Таким образом, число пациентов с COVID-19 в нашей стране выросло до 242271. Об этом сообщает оперштаб.

Жертвами китайской инфекции стали еще 96 человек. За все время пандемии в России скончались 2212 больных.

Самая тяжелая ситуация в Москве: коронавирус нашли у 126004 жителей города, 1232 пациента умерли. Большое число зараженных и в Московской области – инфекцию подхватили 23662 человека. 8485 заболевших в Санкт-Петербурге, 5358 – в Нижегородской области и 2997 – в Дагестане.

Однако есть и хорошие новости. Победить болезнь смог еще 4491 пациент. Только в Москве, по словам заммэра Анастасии Раковой, за последние сутки выздоровели 1864 человека. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 48003 россиянина.

Наша страна вышла на второе место по числу заболевших в мире, а после прошедших майских праздников ситуация может ухудшится, опасаются врачи. Подробно о коронавирусе в стране на 13 мая – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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