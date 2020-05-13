Печальную тенденцию связывают с коронавирусом

Руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что режим всеобщей самоизоляции и последствия карантинных мер спровоцировали рост смертности от спиртных напитков.

При этом министр отметил, что пришло время начать обсуждать поднятие возраста для продажи алкоголя до 21 года, сообщает "Интерфакс".

Как напомнило издание "ФедералПресс", кабмин ранее предложил бесплатно распределить между российскими регионами 21 млн л конфискованного алкоголя. Спиртное хотят пустить на производство антисептиков.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выбрать антисептическое средство.

