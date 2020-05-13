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Известная телеведущая заразилась коронавирусом

Известная телеведущая заразилась коронавирусом
Оксана Пушкина. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Болезнь проходит бессимптомно

Популярная ведущая, звезда телепрограммы "Женский взгляд" Оксана Пушкина сообщила, что больна COVID-19.

Где знаменитость подцепила коронавирус неизвестно, но в своем посте она отметила, что активно занималась волонтерской работой, развозила по больницам Подмосковья маски и антисептики для врачей.

Оксана Пушкина рассказала, что болезнь проходит бессимптомно, ведущая хорошо себя чувствует, температуры нет.

В своем Телеграмм-канале она сообщила, что сделала компьютерную томографию легких – изменения в дыхательных органах минимальны, серьезной угрозы здоровью нет.

"Если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею", – призналась телеведущая.

Ранее "Утро" сообщало о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова из-за коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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