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Комаровский рассказал о пользе слез во время COVID-19

Комаровский рассказал о пользе слез во время COVID-19
Евгений Комаровский. Кадр youtube.com
Плач помогает укрепить иммунитет

Доктор Комаровский объяснил, почему в период эпидемии коронавируса так полезно плакать и употреблять в пищу продукты, которые вызывают слезы. Оказывается, наше лицо омывается лизоцином – противовирусным белком, который укрепляет иммунную защиту.

Врач уточнил, что этот элемент является неспецифическим средством защиты организма, уточняет "ФедералПресс". На своей странице в "Инстаграм" Комаровский отметил, что плакать помогают слезоточивые продукты – такие, как хрен, например. Доктор утверждает, что дети, который часто плачут, болеют реже, передает "Свободная пресса".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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