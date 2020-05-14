2305 жителей нашей страны умерли за время эпидемии

За последние сутки коронавирусом в России заразились еще 9974 человека. Таким образом, за все время пандемии инфекцию обнаружили у 252245 жителей нашей страны.

Свежую статистику по COVID-19 приводит оперштаб.

Новые заболевшие появились в 84 регионах России, причем у 40% из них симптомов инфекции не было.

Умерли от коронавируса еще 93 человека. Число жертв эпидемии достигло 2305.

Столица продолжает лидировать по количеству зараженных, несмотря на жесткие ограничения и масочный режим. Коронавирус в Москве подтвердили у 130716 жителей города.

Непростая ситуация и в Московской области – в регионе выявили 24580 больных COVID-19. На третьем месте по-прежнему Санкт-Петербург с 8945 инфицированными. В Нижегородской области коронавирус подхватили 5596 человек, а в Дагестане – 3095.

Несмотря на рост числа заболевших, количество тех, кто вылечился от COVID-19, также увеличивается. За последние сутки болезнь победил 1821 москвич, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Всего России выздоровели 52530 человек.

Болезнь стала развиваться быстрее – она стремительно переходит из легкой формы в тяжелую, предупредили врачи. Другие новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру".