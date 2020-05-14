Свыше 250 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу в России на 14 мая
За последние сутки коронавирусом в России заразились еще 9974 человека. Таким образом, за все время пандемии инфекцию обнаружили у 252245 жителей нашей страны.
Свежую статистику по COVID-19 приводит оперштаб.
Новые заболевшие появились в 84 регионах России, причем у 40% из них симптомов инфекции не было.
Умерли от коронавируса еще 93 человека. Число жертв эпидемии достигло 2305.
Столица продолжает лидировать по количеству зараженных, несмотря на жесткие ограничения и масочный режим. Коронавирус в Москве подтвердили у 130716 жителей города.
Непростая ситуация и в Московской области – в регионе выявили 24580 больных COVID-19. На третьем месте по-прежнему Санкт-Петербург с 8945 инфицированными. В Нижегородской области коронавирус подхватили 5596 человек, а в Дагестане – 3095.
Несмотря на рост числа заболевших, количество тех, кто вылечился от COVID-19, также увеличивается. За последние сутки болезнь победил 1821 москвич, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Всего России выздоровели 52530 человек.
Болезнь стала развиваться быстрее – она стремительно переходит из легкой формы в тяжелую, предупредили врачи. Другие новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру".
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