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Свыше 250 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу в России на 14 мая

Свыше 250 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу в России на 14 мая
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВрачи заговорили о спаде заболеваемости COVID-19 в России
2305 жителей нашей страны умерли за время эпидемии

За последние сутки коронавирусом в России заразились еще 9974 человека. Таким образом, за все время пандемии инфекцию обнаружили у 252245 жителей нашей страны.

Свежую статистику по COVID-19 приводит оперштаб.

Новые заболевшие появились в 84 регионах России, причем у 40% из них симптомов инфекции не было.

Умерли от коронавируса еще 93 человека. Число жертв эпидемии достигло 2305.

Столица продолжает лидировать по количеству зараженных, несмотря на жесткие ограничения и масочный режим. Коронавирус в Москве подтвердили у 130716 жителей города.

Непростая ситуация и в Московской области – в регионе выявили 24580 больных COVID-19. На третьем месте по-прежнему Санкт-Петербург с 8945 инфицированными. В Нижегородской области коронавирус подхватили 5596 человек, а в Дагестане – 3095.

Несмотря на рост числа заболевших, количество тех, кто вылечился от COVID-19, также увеличивается. За последние сутки болезнь победил 1821 москвич, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Всего России выздоровели 52530 человек.

Болезнь стала развиваться быстрее – она стремительно переходит из легкой формы в тяжелую, предупредили врачи. Другие новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владимир Журавлёв
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Кончайте нагнетать взрывоопасную обстановку в стране и писать о том чего не понимаете!
Наши чиновники такие же безграмотные как и врачи, погрязшие в материализме и поэтому не понимают, что вирус уже присутствует у 80 % населения в их организме и только потому активизируется, что у людей отсутствует иммунная система из-за имеющихся нарушений в осанке.
Маски и перчатки не спасают от заражения, так как вирус передается лишь энергетически и пробивает большие расстояния между людьми. Достаточно больному ощутить энергетику более здорового человека и он подсознательно способен за нее "ухватиться"
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