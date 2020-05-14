Контрмеры против американцев будут "болезненными", утверждают в Пекине

Власти КНР не намерены прощать американским политикам разговоры о том, что это якобы Пекин виновен в пандемии коронавируса. Против лиц, распространяющих такие слухи, могут быть введены санкции.

"Китай обдумывает наказание в отношении американских организаций и госчиновников, таких как генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал иск против КНР с требование компенсировать ущерб от пандемии коронавируса", – пишет китайское издание Global Times.

По сообщению его источников, под "болезненные санкции" попадут также как минимум четверо американских сенаторов и два ведомства. Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что готовит законопроект, предусматривающий расплату КНР за последствия эпидемии коронавируса, напоминает "Царьград".

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит этот документ, а пока со своей стороны поручил спецслужбам добыть доказательства сговора КНР и ВОЗ по сокрытию информации об опасности COVID-19.