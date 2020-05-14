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Москвичей массово проверят на коронавирус

Москвичей массово проверят на коронавирус
Фото: dpa/picture-alliance
О планах поголовного тестирования рассказал мэр города

Москва лидирует среди мировых столиц по числу проводимых проверок на COVID-19, а с внедрением иммуноферментного анализа (ИФА) крови число тестирований в сутки возрастет до 100 тысяч. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 мая.

Он рассказал, что в последние две недели в городе шло пробное внедрение ИФА-тестирования. Сейчас система отлажена.

"Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание", – цитирует "Интерфакс" Собянина.

По словам мэра, в первую очередь, ИФА-тесты будут делать сотрудникам предприятий и организаций, которые не могут работать удаленно: это сфера транспорта, ЖКХ, правоохранительной системы, медицинских учреждений. Помимо этого, в Москве планируют наращивать ПЦР-диагностику на коронавирус. Аналогичная программа проверки будет внедрена и в Подмосковье.

"Наша задача – максимально быстро, эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, выявлять людей, которые переболели и имеют иммунитет к коронавирусу", – подчеркнул Собянин.

По данным на утро 14 мая, в Москве инфицированы COVID-19 более 130 тысяч жителей. О ситуации с коронавирусов в России в целом читайте в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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