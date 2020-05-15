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COVID-19 добрался до Курил: последние новости о коронавирусе в России

COVID-19 добрался до Курил: последние новости о коронавирусе в России
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На островах зарегистрировали первый случай новой инфекции

В Южно-Курильском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как выяснилось, коронавирус обнаружили у жителя Дагестана. Мужчина приехал на остров Кунашир несколько дней назад. Его проверили в аэропорту, результат экспресс-теста был отрицательным. Также у него взяли мазки из носа и горла.

Гостя отправили на двухнедельный карантин. Однако ждать 14 дней он не стал и вышел на работу – известно, что россиянин нанялся водолазом на судно "Байкал". Им владеет предприятие, добывающее трепангов и морских ежей. Проведенные в лаборатории исследования показали, что у мужчины – коронавирус.

"Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима", – рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области. Нарушителя уже изолировали в одном из медучреждений. Планируется, что зараженного мужчину на вертолете доставят в инфекционный госпиталь Долинска. Транспортное сообщение с островом прекращено – сейчас ищут людей, с которыми успел пообщаться заболевший, уточняет "Царьград".

В России за весь период пандемии выявлено 252245 случаев коронавируса. 2305 человек умерли. Оперштаб накануне вечером сообщил последнюю статистику по Москве – за сутки в столице от COVID-19 скончались 68 пациентов.

Ранее мэр города Сергей Собянин предупредил, что многие случаи заражения коронавирусом еще не выявлены, напоминает НСН. Также градоначальник рассказал, когда отменят карантин в Москве.  В мире, по данным института Хопкинса, который приводит статистику онлайн, к 15 мая зарегистрировано 4443597 случаев коронавируса. От новой инфекции умерли 302452 человека. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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