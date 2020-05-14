Основной для отмены ограничений станут данные о тестировании на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смягчать режим самоизоляции в городе можно будет на основе информации о скриннинге горожан на COVID-19. Однако глава города отметил, что преждевременное снятие ограничительных мер может вызвать вторую волну эпидемии.



При этом Собянин подчеркнул, что и неоправданное затягивание с отменой карантина также может навредить людям. Глава столицы в своем блоге написал, что решение о введении ограничительных мер было для него сложным.

Собянин добавил, что существующие методы по тестированию на коронавирус недостаточны, поэтому и появится программа по массовой проверки москвичей на инфекцию, о которой стало известно ранее.

Как подчеркнул мэр города, к концу мая планируется, что количество таких тестов превысит 200 тысяч. Скринниг начнут делать с 15 мая бесплатно. Эта система позволит рано находить людей, которые заразились коронавирусом, но у которых нет симптомов. Также это поможет решать вопросы о смягчении ограничительных мер. Впрочем, как объяснили в оперштабе РИА "Новости", тестирование будет добровольным и никакие санкции за отказ не предусмотрены.

Собянин также рассказал, что в городе сохраняется опасность быстрого распространения COVID-19, поэтому пока запускать работу сферы услуг, например, открывать парикмахерские, пока рано. Об этом мэр города сообщил уже в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в Москве не 130 тысяч больных коронавирусом, а намного больше. Эффект от самоизоляции на майских праздниках будет виден через две недели.