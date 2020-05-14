Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Собянин заговорил о смягчении карантинных мер в Москве

Собянин заговорил о смягчении карантинных мер в Москве
Сергей Собянин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Основной для отмены ограничений станут данные о тестировании на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смягчать режим самоизоляции в городе можно будет на основе информации о скриннинге горожан на COVID-19. Однако глава города отметил, что преждевременное снятие ограничительных мер может вызвать вторую волну эпидемии. 

При этом Собянин подчеркнул, что и неоправданное затягивание с отменой карантина также может навредить людям. Глава столицы в своем блоге написал, что решение о введении ограничительных мер было для него сложным. 

Собянин добавил, что существующие методы по тестированию на коронавирус недостаточны, поэтому и появится программа по массовой проверки москвичей на инфекцию, о которой стало известно ранее. 

Как подчеркнул мэр города, к концу мая планируется, что количество таких тестов превысит 200 тысяч. Скринниг начнут делать с 15 мая бесплатно. Эта система позволит рано находить людей, которые заразились коронавирусом, но у которых нет симптомов. Также это поможет решать вопросы о смягчении ограничительных мер. Впрочем, как объяснили в оперштабе РИА "Новости", тестирование будет добровольным и никакие санкции за отказ не предусмотрены. 

Собянин также рассказал, что в городе сохраняется опасность быстрого распространения COVID-19, поэтому пока запускать работу сферы услуг, например, открывать парикмахерские, пока рано. Об этом мэр города сообщил уже в эфире телеканала "Россия 24". 

По его словам, в Москве не 130 тысяч больных коронавирусом, а намного больше. Эффект от самоизоляции на майских праздниках будет виден через две недели. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о здоровье

Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими

Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей