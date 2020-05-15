Заслуженная артистка РСФСР 15 мая отмечает свой 80-й день рождения

Светлана Светличная не оставляет надежды, что сын о ней вспомнит. Легендарная актриса откровенно рассказала о своей жизни и отношениях с близкими накануне юбилея.

Пожалуй, одной из самых известных ролей Светличной стала блондинка в "Бриллиантовой руке". Ее называли одной из самых эффектных актрис советского кино. К сожалению, жизнь артистки не столь радужна. Муж ее – актер Владимир Ивашов – ушел из жизни в 1995 году. Случилось и еще одно горе – умер младший сын Светличной Олег. Со старшим, Алексеем, отношения сложные, призналась она.

Светличная рассказала, что всегда помогает сыну, оставшемуся сейчас без работы, и его семье. Однако близкие холодно относятся к ней. Как предполагает актриса, негатив с их стороны может быть вызван "квартирным вопросом". Ранее она обвинила родных в том, что ее якобы хотели отравить ртутью, чтобы освободились роскошные московские апартаменты. Об этом писал "Собеседник".

Несмотря на это, Светличная надеется, что сын вспомнит о ней хотя бы в день рождения и позвонит. "Я бы очень хотела, чтобы сын обо мне вспомнил. Но боюсь, что он даже не позвонит. Он очень изменился из-за… своей болезни", – призналась она в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда". Напомним, сын Светличной перенес инсульт.

Актриса рассказала, что уже подготовилась к юбилею в условиях самоизоляции. Если кто-то захочет ее поздравить, у нее припасено шампанское – звезда купила пять бутылок, – а также красная икра, сливочное масло и белый хлеб.

"Могу и не накрывать стол – просто подарю шампанское своему гостю. А могу что-то приготовить и вынести на улицу. Собираться, как раньше, конечно, сегодня не стоит. Надо выдержать карантин. Мое поколение очень терпеливое. Я даже не расстроена, что так пройдет мой юбилей", – сказала она.

Ранее "Утро.ру" писало, как актер Вячеслав Тихонов отверг Светлану Светличную.