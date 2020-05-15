Звезда "Бриллиантовой руки" осталась в одиночестве на юбилей
Светлана Светличная не оставляет надежды, что сын о ней вспомнит. Легендарная актриса откровенно рассказала о своей жизни и отношениях с близкими накануне юбилея.
Пожалуй, одной из самых известных ролей Светличной стала блондинка в "Бриллиантовой руке". Ее называли одной из самых эффектных актрис советского кино. К сожалению, жизнь артистки не столь радужна. Муж ее – актер Владимир Ивашов – ушел из жизни в 1995 году. Случилось и еще одно горе – умер младший сын Светличной Олег. Со старшим, Алексеем, отношения сложные, призналась она.
Светличная рассказала, что всегда помогает сыну, оставшемуся сейчас без работы, и его семье. Однако близкие холодно относятся к ней. Как предполагает актриса, негатив с их стороны может быть вызван "квартирным вопросом". Ранее она обвинила родных в том, что ее якобы хотели отравить ртутью, чтобы освободились роскошные московские апартаменты. Об этом писал "Собеседник".
Несмотря на это, Светличная надеется, что сын вспомнит о ней хотя бы в день рождения и позвонит. "Я бы очень хотела, чтобы сын обо мне вспомнил. Но боюсь, что он даже не позвонит. Он очень изменился из-за… своей болезни", – призналась она в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда". Напомним, сын Светличной перенес инсульт.
Актриса рассказала, что уже подготовилась к юбилею в условиях самоизоляции. Если кто-то захочет ее поздравить, у нее припасено шампанское – звезда купила пять бутылок, – а также красная икра, сливочное масло и белый хлеб.
"Могу и не накрывать стол – просто подарю шампанское своему гостю. А могу что-то приготовить и вынести на улицу. Собираться, как раньше, конечно, сегодня не стоит. Надо выдержать карантин. Мое поколение очень терпеливое. Я даже не расстроена, что так пройдет мой юбилей", – сказала она.
Ранее "Утро.ру" писало, как актер Вячеслав Тихонов отверг Светлану Светличную.
Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"
Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб
Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими
Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Слежка за туристами: как Европа будет открывать границы
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
Здоровье
- Одно упражнение избавит от "пивного" живота
- Зарядка и диета: секреты японских долгожителей сохранят здоровье
- Ученые назвали самый опасный для потенции фрукт
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик