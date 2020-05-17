От коронавируса умерли 94 человека

Россия продолжает сражаться с эпидемией коронавируса. Оперативный штаб отчитался о ситуации в стране за сутки. Так, число новых заболевших инфекцией в стране составило 9709 россиян в 85 регионах. У 42% не было симптомов заболевания. За все время в России 281 752 человек заразились COVID-19.

Наибольшее число людей с подтвержденным диагнозом живет в Москве. В столице за сутки коронавирус нашли у 3855 жителей. Следом топ регионов по числу заболевших занимает Подмосковье. Там у 907 человек обнаружили COVID-19. На третьей строчке расположился Санкт-Петербург с 451 больным.

От инфекции умерли за сутки 94 жителя страны. Всего эпидемия унесла жизни 2631 человек.

Однако растет и число выздоровевших. За день вылечились 4207 россиян, а за все время – 67 373 человек.

При этом эксперты полагают, что Россия прошла пик заболеваемости, либо подходит к нему. Все свежие новости о коронавирусе в стране читайте в материале "Утро.ру".