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Раскрыта актуальная статистика по COVID-19 в России на 17 мая

Раскрыта актуальная статистика по COVID-19 в России на 17 мая
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
От коронавируса умерли 94 человека

Россия продолжает сражаться с эпидемией коронавируса. Оперативный штаб отчитался о ситуации в стране за сутки. Так, число новых заболевших инфекцией в стране составило 9709 россиян в 85 регионах. У 42% не было симптомов заболевания. За все время в России 281 752 человек заразились COVID-19.

Наибольшее число людей с подтвержденным диагнозом живет в Москве. В столице за сутки коронавирус нашли у 3855 жителей. Следом топ регионов по числу заболевших занимает Подмосковье. Там у 907 человек обнаружили COVID-19. На третьей строчке расположился Санкт-Петербург с 451 больным. 

От инфекции умерли за сутки 94 жителя страны. Всего эпидемия унесла жизни 2631 человек. 

Однако растет и число выздоровевших. За день вылечились 4207 россиян, а за все время – 67 373 человек.

При этом эксперты полагают, что Россия прошла пик заболеваемости, либо подходит к нему. Все свежие новости о коронавирусе в стране читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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