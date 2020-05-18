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Глава Роспотребнадзора объяснила, когда откроются кинотеатры

продолжениеПоявилось видео погони росгвардейцев за нарушителем карантина в трусах
Посмотреть любимые фильмы россияне смогут лишь после третьего этапа снятия ограничений

Члены правительства провели 18 мая совещание. Во время онлайн-встречи глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что гулять, как раньше, россияне смогут лишь на третьем этапе отмены карантинных мер. 

При этом кинотеатры и другие подобные заведения откроются только после завершения этого периода. Вопрос о полном снятии режима самоизоляции будет обсуждаться только тогда, когда станет понятно, соблюдали ли люди правила на майских праздниках или нет, рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".  

Ранее глава ведомства, пишет издание "Вечерняя Москва", уже говорила о том, что большинство россиян не заразились коронавирусом благодаря соблюдению профилактических мер. 

Отменять ограничительные меры будут в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом и гулять с детьми, на втором – заработают магазины и учебные заведения. Лишь на третьем откроются парки. 

При этом, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, которое он выразил на том же совещании, уже 27 регионов страны готовы к постепенному ослаблению мер. 

Как напоминает издание "Свободная пресса", на прошлой неделе Министерство культуры РФ просило Роспотребнадзор снять ограничения на работу кинотеатров.

Полина ИВАНОВА

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