Звезда испугалась за свое здоровье

Недавно народную артистку Татьяну Васильеву забрали в больницу с сильным кашлем и высокой температурой. Симптомы указывали на коронавирус. В итоге звезде диагностировали двустороннюю пневмонию и взяли анализ на COVID-19. Однако оказалось, что Васильева решила не дожидаться результатов теста и покинула медучреждение. Об этом сообщили журналисты.



Такое поведение на фоне эпидемиологической катастрофы в стране может привести к административному наказанию, рассказали в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Теперь Васильевой грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

По данным телеканала, сейчас 73-летняя артистка сидит дома. При этом она считает, что уже почти выздоровела и скоро сможет выйти с домашнего карантина.

"Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно, и у меня все в порядке", – заявила Татьяна Васильева. Она сообщила, что кашель и температура прошли, однако КТ еще не делали.

Свой побег из клиники актриса объяснила страхом за здоровье. По ее наблюдениям, в больнице было слишком много кашляющих пациентов. Она испугалась, что подцепит коронавирус, и отправилась домой. Теперь актриса надеется, что ее не оштрафуют.

При этом в своем комментарии РИА "Новости" она сообщила, что при необходимости готова оплатить штраф. Знаменитость рассказала, что подписала бумагу о том, что по своему собственному желанию уходит на самоизоляцию, не имеет претензии к врачам и будет самостоятельно за собой ухаживать.

"Так что я не сбегала, из окна не выпрыгивала… Дома я быстрее себя вылечила под наблюдением собственного врача", – заявила Татьяна Васильева.

Ранее "Утро.ру" Татьяна Васильева пожаловалась на бедность из-за карантина.