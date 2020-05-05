Актриса расплакалась во время интервью

Татьяна Васильева пожаловалась, что из-за коронавирусной инфекции ей не хватает средств к существованию. До карантина артистка была в постоянных разъездах по городам России со спектаклями – это было ее основным заработком, но сейчас приходится сидеть дома. Даже те выплаты, которые обещает государство, по ее словам, не смогут помочь в ее бедственном положении.

“Десять-одиннадцать тысяч рублей? Может, кого-то и спасут. Меня навряд ли”, – рассказала она в интервью изданию "Собеседник".

Сообщается, что во время интервью Васильева не смогла сдержать слез. Ко всем напастям добавились и проблемы со здоровьем. Сейчас актриса ждет результатов теста на коронавирус, однако врачи уже подтвердили у нее пневмонию.

Актриса утверждает, что не имеет понятия, как могла подхватить заболевание. Из дома, по ее словам, она выходила в средствах защиты и постоянно обрабатывала ручки в квартире специальным раствором.

Васильева пожаловалась, что ей пришлось ждать скорую около 6 часов, а потом долго сидеть в больнице. Все, что она увидела там, назвала беспорядком и указала, что в такой тяжелый период нужно быть мобильнее в оказании помощи. Актриса приняла решение не занимать место в больнице, отдав его более нуждающимся людям, и восстанавливаться дома.

Сейчас Татьяна Васильева рассказывает о своем состоянии журналистам с помощью звонков по телефону и видеоконференций.

Ранее ее друг и коллега Станислав Садальский критично выразился в адрес всех, кто появляется на современном телевидении и назвал их “алчными старухами”.