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Народная артистка пожаловалась на бедность из-за карантина

Народная артистка пожаловалась на бедность из-за карантина
Татьяна Васильева. Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса расплакалась во время интервью

Татьяна Васильева пожаловалась, что из-за коронавирусной инфекции ей не хватает средств к существованию. До карантина артистка была в постоянных разъездах по городам России со спектаклями – это было ее основным заработком, но сейчас приходится сидеть дома. Даже те выплаты, которые обещает государство, по ее словам, не смогут помочь в ее бедственном положении. 

“Десять-одиннадцать тысяч рублей? Может, кого-то и спасут. Меня навряд ли”, – рассказала она в интервью изданию "Собеседник". 

Сообщается, что во время интервью Васильева не смогла сдержать слез. Ко всем напастям добавились и проблемы со здоровьем. Сейчас актриса ждет результатов теста на коронавирус, однако врачи уже подтвердили у нее пневмонию. 

Актриса утверждает, что не имеет понятия, как могла подхватить заболевание. Из дома, по ее словам, она выходила в средствах защиты и постоянно обрабатывала ручки в квартире специальным раствором. 

Васильева пожаловалась, что ей пришлось ждать скорую около 6 часов, а потом долго сидеть в больнице. Все, что она увидела там, назвала беспорядком и указала, что в такой тяжелый период нужно быть мобильнее в оказании помощи. Актриса приняла решение не занимать место в больнице, отдав его более нуждающимся людям, и восстанавливаться дома. 

Сейчас Татьяна Васильева рассказывает о своем состоянии журналистам с помощью звонков по телефону и видеоконференций. 

Ранее ее друг и коллега Станислав Садальский критично выразился в адрес всех, кто появляется на современном телевидении и назвал их “алчными старухами”.

Евгения НАГОРСКАЯ

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