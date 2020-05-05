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Советский актер раскритиковал поведение участников ТВ-шоу

Советский актер раскритиковал поведение участников ТВ-шоу
Стас Садальский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер набросился с обвинениями на женщин, который посещают телевизионные передачи

Стас Садальский не стесняется в выражениях и порой высказывает мнение в очень гневном ключе. В этот раз он “прошелся” по всему современному телевидению. 

Актер отметил, что сейчас ТВ превратилось в помойку. Оно не демонстрирует ничего, кроме жестокости и подлости, а все, что показывают в эфире – фальшивка. Он утверждает, что не видит там честности ни в одном человеке. 

Садальский отметил, что на телевидение приходят только те, кто хочет заработать. Всех посетительниц телепередач он назвал “алчными старухами”. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Примечательно, что под высказыванием и он отметил телеведущих Дану Борисову и Елену Малышеву. 

Ранее телеведущая Дана Борисова сообщила о болезни близкой подруги актера Татьяны Васильевой. Позже она приняла участие в одной из передач на федеральном канале вместе с артисткой. В комментариях актера попросили прокомментировать недавнюю болезнь его звездной подруги. Садальский посоветовал черпать информацию из ТВ.

Евгения НАГОРСКАЯ

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