Актер набросился с обвинениями на женщин, который посещают телевизионные передачи

Стас Садальский не стесняется в выражениях и порой высказывает мнение в очень гневном ключе. В этот раз он “прошелся” по всему современному телевидению.

Актер отметил, что сейчас ТВ превратилось в помойку. Оно не демонстрирует ничего, кроме жестокости и подлости, а все, что показывают в эфире – фальшивка. Он утверждает, что не видит там честности ни в одном человеке.

Садальский отметил, что на телевидение приходят только те, кто хочет заработать. Всех посетительниц телепередач он назвал “алчными старухами”. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Примечательно, что под высказыванием и он отметил телеведущих Дану Борисову и Елену Малышеву.

Ранее телеведущая Дана Борисова сообщила о болезни близкой подруги актера Татьяны Васильевой. Позже она приняла участие в одной из передач на федеральном канале вместе с артисткой. В комментариях актера попросили прокомментировать недавнюю болезнь его звездной подруги. Садальский посоветовал черпать информацию из ТВ.