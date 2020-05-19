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Названа защищенная от коронавируса группа людей

Американские и швейцарские ученые сделали неожиданное открытие

Люди, которые переболели атипичной пневмонией в 2003 г., менее подвержены коронавирусу. К неожиданному выводу пришли американские и швейцарские ученые. 

Исследователи утверждают, что у переболевших атипичной пневмонией вырабатываются антитела, которые нейтрализуют главную составляющую коронавируса – S-белок SARS-CoV-2. Следовательно, те, кто уже заражался аналогичной инфекцией, вряд ли подхватят ее снова. 

Кроме того, переболевшие атипичной пневмонией, по мнению исследователей, могут помочь в разработке вакцины от COVID-19, пишет НСН. Созданные таким путем препараты также защитят и от других заболеваний инфекционного характера, уточняет "Царьград"

URA.RU напоминает, что ранее исследователи уже выявили группу людей со стойким иммунитетом к коронавирусу. В испытании приняли участие 20 добровольцев. Они все оказались не восприимчивы к заболеванию.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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