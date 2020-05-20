Распространение коронавируса вызывает множество вопросов

Инфекция COVID-19, за считанные недели поразившая почти 5 миллионов человек по всему миру, наглядно показала, какими могут быть войны будущего. Смертельная болезнь, от которой нет вакцины и лекарств, истребит врага эффективнее самого мощного оружия. Главное, чтобы вирус умел "выбирать" жертв, например, по этническому признаку.

Предположения, что COVID-19 мог быть создан искусственно, звучат повсеместно. Не секрет, что в разных странах ученые исследуют существующие вирусы, проводят эксперименты по их изменению. Дескать, это необходимо, чтобы уметь вовремя предсказывать возможные мутации и создавать препараты от новых инфекций. Случаи утечек вирусов из лабораторий – тоже не редкость. Так, в США в 2014 г. были закрыты две биологические лаборатории, в которых "потерялись" образцы сибирской язвы и птичьего гриппа. В целом в США, где действуют 15 биолабораторий высшего, четвертого, уровня, за последние годы происходили утечки таких опасных вирусов, как сибирская язва, птичий грипп, ботулизм, бруцеллез. И это только по официальным данным, которых нет, к слову, по американским лабораториям, открытым по всему миру.

Например, они действуют на Украине. Но их деятельность засекречена даже от законодателей страны. В апреле 2020 г. группа депутатов Верховной рады направила запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подтвердить факт существования в стране 15 биологических лабораторий, финансируемых США. Американское посольство в Киеве эту информацию, кстати, не отрицает, сообщает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в статье, опубликованной в "Аргументах Недели".

Вообще, сомнительное сотрудничество между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США началось в 2005 г., когда было подписано соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут использоваться в ходе разработки биологического оружия. Американцы тогда взяли на себя обязательство модернизировать бывшие советские лаборатории, где хранились многие опасные вирусы типа сибирской язвы и чумы. Почему США предпочли вкладывать огромные деньги в этот проект вместо того, чтобы просто помочь уничтожить опасные объекты? Ответ очевиден. Вашингтон вел разработки биологического оружия массового поражения, и экспериментировать на готовых площадках подальше от своей территории ему гораздо выгоднее и безопаснее.

Средств на это США не жалели. По данным украинских нардепов, на три лаборатории в Киеве и во Львове, две в Днепропетровске, по одной в Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске было потрачено от 1,5 до 1,9 млн. долларов на каждую, а на лабораторию в Одессе – 3,49 млн. долларов. Параллельно в стране начали происходить необъяснимые вспышки болезней. В 2011 г. Украину поразила холера, в первый год ее жертвами стали 33 человека, а в 2014 г. заболели уже более 800 человек. В 2016 г. неизвестное вирусное заболевание убило 20 украинских военнослужащих, а затем от подобных симптомов скончались 364 гражданских. В 2017 г. 87 украинцев оказались больны корью, а в 2019 г. от нее пострадал уже 5371 человек, половина – дети.

Но американская сторона настойчиво утверждает, что все ее эксперименты в украинских лабораториях имею сугубо мирную направленность и не представляют опасности для окружающих. Также сообщается и по другим объектам, расположенным на постсоветском пространстве – в Грузии, Таджикистане, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Молдове. Причем интересное совпадение – эти лаборатории не только находятся вблизи российских границ, но и работают в них исключительно американские специалисты. Местные ученые не имеют доступа внутрь помещений, где проводятся секретные исследования. Технический персонал – и то иностранцы. Даже местные правоохранительные органы и представители власти не могут туда попасть или потребовать отчета о проводимых работах. Характерный пример: в 2008 г. в Кишиневе была открыта при поддержке USAID Центральная референс-лаборатория в рамках проекта "Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С". Однако сразу четко было оговорено: правительство и службы безопасности Молдовы не имеют доступа в лабораторию и не контролируют ход исследований.

О том, что на подобных базах военные США проводят биологические эксперименты, стало широко известно после публикаций болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, которая провела свое расследование в 2018 году. Опираясь собранные на факты, она доказала связь между появлением в странах биолабораторий США и последующих там эпидемий. Так, в 2014 г. расположенный в Тбилиси Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара оснастили специальным оборудованием по разведению насекомых. Вскоре в Грузии появились нетипичные для этой местности насекомые, а жители стали чаще болеть. Однако добиться от руководства Центра Лугара внятного ответа, не он ли стал виной эпидемии, не удалось, так как этот центр на самом деле – биолаборатория проекта Пентагона DTRA с третьей степенью защиты, доступ к информации – только для специалистов из США.

Аналогичная референс-лаборатория была открыта в Ташкенте в 2011 г., затем г. в Узбекистане появились еще три таких учреждения – в Андижане, Фергане и Ургенче. Их строительство было также оплачено DTRA. Плюс американцы развернули в Узбекистане еще несколько баз поменьше – на площадке республиканского Института микробиологии, Центрального военного госпиталя, Научно-исследовательского института вирусологии и Центра профилактики карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения. Сейчас там насчитывается порядка 10 американских объектов типа станций санэпиднадзора в городах Андижан, Бухара, Денау, Карши, Нукус, Ургенч, Самарканд, Фергана, под контролем DTRA действует ветеринарный центр Узбекистана. При этом в республике регулярно происходят странные вспышки заболеваний, в том числе непонятного происхождения.

Армению подключили к программе DTRA в 2008 году. За 10 лет там создали сеть из 12 биолабораторий, потратив на это около 50 млн. долларов. Три из них находятся в Ереване – в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице "Норк", а региональные лаборатории действуют в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре. При этом местные вирусологи давно бьют тревогу – в Армении за последние годы резко ухудшилась эпидситуация.

Азербайджан подписал соглашение с Минобороны США "О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере" в 2005 году. К 2013 г. в Баку появилась центральная референс-лаборатория стоимостью 170 млн долларов, специализирующаяся на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения. Плюс модернизированы старые советские лаборатории и полевые базы.

В Таджикистане создана сеть бактериологических лабораторий в Согдийской и Хатлонской областях в Душанбе и республиканской туберкулезной больнице "Шифо" в Вахдате. В Казахстан американские вирусологи пришли в 2010 г., заявив, что в других постсоветских республиках их специалисты уже действуют. Но место для строительства лаборатории выбрали особенное – в зоне сейсмической активности. Учитывая розу ветров, утечка вирусов из лаборатории при нарушении ее целостности поставит под удар жизнь миллионов граждан Казахстана, а также россиян, проживающих вблизи казахской границы.

У США на все один ответ – безопасность гарантируется, а сами лаборатории крайне важны, поскольку позволяют американцам контролировать эпидситуацию на территории бывшего СССР, следить за тем, чтобы местные специалисты случайно не выпустили в окружающую среду опасные штаммы микроорганизмов, а также исключают возможность биологической атаки на саму Америку. Как, например, Молдова, сможет напасть на США с помощью биологического оружия, представители Пентагона не рассказывают. Как и не объясняют, почему столь опасные объекты - лаборатории со смертоносными вирусами – США располагают не в малонаселенной местности, а в крупных городах и даже столицах бывших советских республик.

Интересен и другой момент: почему США, имеющие такую сеть биолабораторий, не смогли защитить своих граждан от COVID-19. Не потому ли, что задачей американских специалистов является разработка именно биологического оружия, причем этнического, направленного на истребление россиян и всего славянского этноса. Поэтому США окружают Россию не только военными базами, но и лабораториями, при помощи которых можно нанести быстрый и смертоносный удар.

Впрочем, как показала ситуация с новым коронавирусом, последствия биологической войны непредсказуемы. Возможно, гибель сотен тысяч американцев от COVID-19 заставит власти США подумать о безопасности собственной нации, а не вынашивать агрессивные планы в отношении других.