Взъезд закроют для путешественников из стран с большим числом заболевших COVID-19

Турция отказалась принимать туристов из России в июне этого года из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Временный запрет будет действовать для стран с большим количеством зараженных COVID-19, в их число входит и Россия. Сезон в Турции начнется с внутреннего туризма, при этом иностранных путешественников на курортах будет не больше 20%, отметил Коджа на пресс-конференции.

По его словам, Турция будет открываться поэтапно – власти государства разработали предварительный график с июня по сентябрь. Местные жители же смогут путешествовать по стране при наличии специального QR-кода, который нужно будет получить заранее, приводит слова министра "Прайм".

Ранее в Турции заявили об открытии границ для туристов из России и еще 30 стран с 20 мая. Однако пускать планировали лишь тех, кто собирался пройти лечение в местных больницах.

По последним данным, в Турции выявили больше 152 тыс. больных коронавирусом. В России зараженных почти в два раза больше – около 308 тыс. человек. А вот по количеству смертей Турция нашу страну обгоняет на 1,2 тыс.

Ранее специалисты сообщили, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19.