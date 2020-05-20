Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

В России на 20 мая 299 941 заразившихся коронавирусом. Число новых заболевших снижается, но отказываться от режима самоизоляции рано. Инфекцией переболеет все население рано или поздно. Туристический сектор начнет постепенную отмену ограничений с лета.

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, снижается число зараженных. Однако эксперт в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что снятие ограничений может привести к новой вспышке эпидемии, поэтому он выступает за продление режима самоизоляции.

Телеведущий и доктор Александр Мясников сделал страшный прогноз. По его мнению, COVID-19 переболеют все люди. А те, кто должен умереть, считает эксперт, все равно уйдут из жизни. Мясников в программе "Соловьев Live" на "Ютуб" рассказал, что готов переболеть инфекцией, так это, по его словам, безопаснее непроверенной вакцины.

В Туле произошел скандал. Сотрудница местного госпиталя вышла на работу в прозрачном защитном костюме. А вот под него она надела лишь нижнее белье. Как пишут "Тульские новости", медсестра пошла на такой шаг, так как в одежде очень жарко работать. Она не думала, что костюм будет просвечиваться полностью. В местном Минздраве сделали женщине замечание.

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом, сообщил Мосздрав.

Однако есть и хорошие новости. В некоторых регионах туристический сектор экономики начнет поэтапный выход из ограничительных мер уже с 1 июня. Сначала откроются санатории с медицинской лицензией, а затем отели с коттеджным размещением и апарт-отели. Об этом в эфире программы "Док Ток" поведала глава Ростуризма Зарина Догузова.