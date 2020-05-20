Агентство уличили в голословных, политизированных обвинениях страны

Редакция американского информагентства Bloomberg исправила опубликованную ранее статью о COVID-19 в России. Причиной стала критика со стороны посольства России в США. Издание уличили во лжи об эпидемии коронавируса в нашей стране.

Так, в первой редакции текста были недостоверные данные о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В статье Bloomberg был приведен график, согласно которому в РФ есть только 3,8 больничных койки на тысячу населения. Наряду с этим сообщается, что в странах ОЭСР этот показатель составляет в среднем 8,2 койки. При этом авторы материала ссылаются на Всемирный банк. Однако реальные данные с сайта этой организации говорят ровно о противоположном – 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР.

В российской дипмиссии агентство обвинили в "Фейсбук" в откровенной лжи и "голословным политизированным обвинениям".

После этого Bloomberg внесло в материал соответствующую поправку.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Москва потребует от двух западных изданий опровергнуть недостоверную информацию о гибели от эпидемии в нашей стране.