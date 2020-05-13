Американцев заставят ответить за ложь о коронавирусе в России
Россия обратится к Генсеку ООН Антониу Гуттерешу, к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, главе ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с публикациями Financial Times и The New York Times о якобы занижении данных о смертности от коронавируса в России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Москва подготовила соответствующие письма международным организациям, в которых данные статьи представлены в качестве примера "инфодемии", с которой ранее призвал мир бороться генсек ООН, сообщила российский дипломат.
Кроме того, на Смоленской площади требуют от Financial Times и The New York Times опровергнуть свои публикации с дезинформацией о количестве умерших россиян во время пандемии. По ее словам, такие письма также уже готовы.
"Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии", – цитирует РИА "Новости" Захарову.
Ранее комиссия Госдумы попросила МИД принять меры к New York Times и Financial Times после материалов о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в России.
Напомним, как утверждают в FT, в нашей стране число летальных исходов от коронавирусного заболевания якобы на 72% больше, чем гласят официальные цифры.
Между тем, как разъяснил главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, диагностика смерти от COVID-19 имеет ряд особенностей. Так, если у скочавшегося была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что гибель пациента наступила от коронавируса.
Однако,
если у человека всю жизнь были проблемы с сердцем и перенес инфаркт, или он страдал другими хроническими заболеваниями, и при этом еще выявлен COVID-19, то было бы неверно фиксировать в качестве причины его смерти именно вирус. Данные
оперштаба по смертности, подчеркнул специалист, являются точной информацией, где учитываются
результаты вскрытия умершего.
Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая
Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек
Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая
Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
Здоровье
- Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем
- Известный врач развеял миф о вреде плотного ужина
- Иглоукалывание и сон: секреты китайских долгожителей отсрочат старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик