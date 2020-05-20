От инфекции из Китая умерли 135 человек

В России продолжает снижаться число новых случаев заболевания COVID-19. Так, за сутки в стране диагноз подтвердили у 8764 человек в 84 регионах. Всего вирусом заразились 308705 жителей страны.

Как сообщает оперштаб, Москва по-прежнему лидирует по числу зараженных. В столице за сутки коронавирус нашли у 2699 горожан. Второе место рейтинга занимает Подмосковье с 903 зараженными. Далее идет Красноярский край с 504 новыми случаями заболевания, который потеснил Санкт-Петербург с 455 зараженными.

Статистика по смертности остается тяжелой. За сутки от коронавируса в России умерли 135 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 2972 россиян.

Впрочем, увеличивается число выздоровевших. В стране излечились 9262 человека. По Москве – 5440 человек. Впервые в стране число выздоровевших превысило число зараженных за день. За все время COVID-19 перенесли 85392 россиянина.

По мнению экспертов, Россия прошла пик заболеваемости. Однако доктор Александр Мясников считает, что коронавирусом переболеют все рано или поздно. Все последние новости об эпидемии в России читайте в материале "Утро.ру".