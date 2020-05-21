Масштабные кризисы, по его мнению, идут людям на пользу

Мир вскоре ожидает технологическая революция. В этом убежден бывший глава правительства России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его мнению, человечеству всегда был нужен толчок для новых свершений.

Все преобразования были вызваны кризисами. Например, Первая мировая война подтолкнула к изобретению антибиотиков, напомнил Медведев, выступая на онлайн-форуме Startup Village в четверг, 21 мая.

"Уверен, что и эта пандемия создаст возможности по производству новых лекарств, новых препаратов, новых научных разработок в этой сфере", – сказал он, отметив, что в России сейчас в стадии разработки находится около 50 препаратов от COVID-19.

Конечно, пандемия нанесла огромный удар по экономикам разных стран, и пока не понятно, к чему это приведет, признал замглавы Совбеза. По его словам, и государствам, и предпринимателям предстоит пересмотреть многие принципы работы. "Неизбежна в новых условиях и трансформация трудовых отношений", – передает РИА "Новости" мнение Медведева. Впереди – трудный путь, предупредил бывший премьер.

Ранее эксперты предположили, что развитые страны предпочтут политику изоляции и после победы над коронавирусом. Последние данные о распространении заболевания в России читайте в подборке "Утро.ру".