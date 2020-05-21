За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

За все время эпидемии коронавируса в России диагноз подтвердили у 317554 жителей страны. За сутки от инфекции из Китая умерли 127 пациентов. При этом общее количество смертей возросло до 3099 человек.

Больше всего зараженных в Москве, передает оперштаб. В столице COVID-19 нашли у 2913 горожан. Далее идет Подмосковье с 892 новыми случаями заболевания. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где 408 зараженных. Новых пациентов обнаружили в 85 регионах. У 42% не было симптомов заболевания.

При этом от коронавируса уже излечились 92681 человек. За сутки поправились 7289 жителей страны. В Москве выздоровели 3746 горожан.

Эксперты считают, что страна прошла пик эпидемии, однако миру может грозить вторая волна. Последние новости о коронавирусе в России на 21 мая читайте в материале "Утро.ру".