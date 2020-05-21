Санитарные правила для пассажирских самолетов не выгодны перевозчикам

Требования Роспотребнадзора по сокращению количества мест в самолетах приведут к резкому подорожанию билетов и уменьшению числа рейсов. Об этом предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению пассажирских перевозок, в которых указано, что заполняемость салонов самолетов не должна превышать 50% от общего количества посадочных мест. Но в этом случае авиакомпаниям станет совершенно невыгодно организовывать полеты, заявляют в АЭВТ. Там уверены, что уже предприняли все нужные меры против распространения вируса: ввели поголовное измерение температуры, обрабатывают салоны спецсредствами, кондиционируют воздух, передает "Коммерсант".

Вынужденное сокращение количества продаваемых билетов заставит авиакомпании переложить лишние расходы на пассажиров, то есть поднять стоимость услуг. Или же государство должно компенсировать перевозчикам потерянную прибыль, настаивают в АЭВТ.

Ранее против половинной загрузки самолетов возражал и глава Минтранса Евгений Дитрих. Он опасался, что это приведет к повышению цены билета до 70 тыс. руб., и предлагал ввести ограничение хотя бы на уровне 72 – 75%. Но пока Роспотребнадзор твердо стоит на своем. По мнению специалистов ведомства, только измерения температуры для защиты граждан от коронавируса во время перелета недостаточно, сообщает РИА ФАН.

Ранее прилетевший на Курилы житель Дагестана вызвал вспышку заболевания в регионе.