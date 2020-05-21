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Навка раскрыла подробности состояния Пескова

Навка раскрыла подробности состояния Пескова
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарю президента России стало лучше

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила о состоянии здоровья своего мужа -пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Супруг фигуристки пошел на поправку, но продолжает лечение в стационаре.

При этом сама спортсменка легче перенесла опасную болезнь. В комментарии "Лайф.ру" она рассказала, что уже выписалась из больницы. Ее последний тест на COVID-19 оказался отрицательным. 

Напомним, о заболевании Дмитрия Пескова коронавирусом стало известно 12 мая. У пресс-секретаря была температура, а все тело ломало, напоминает телеканал "360"

Ранее "Утро.ру" писало, что сказали в Америке по поводу здоровья общавшегося с зараженным Песковым Владимира Путина.

Ольга ФЕДОРОВА

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