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В Америке рассказали о состоянии общавшегося с Песковым Путина

В Америке рассказали о состоянии общавшегося с Песковым Путина
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Во время телефонного разговора с Трампом президент РФ был в отличном настроении

В Штатах рассказали о состоянии Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрий Пескова. По словам советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, президент РФ чувствовал себя отлично и находился в приподнятом настроении во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. 

И не было причин думать, что Владимир Путин на самом деле чувствует себя иначе, написал в своем блоге в "Твиттер" журналист Стив Холланд. 

"Свободная пресса" уточняет, что Песков давно лично не общался с Путиным. Об этом заявил сам пресс-секретарь президента. 

Напомним, что о заражении Пескова стало известно 12 мая. В настоящий момент политик находится в больнице. Его супруга - - фигуристка Татьяна Навка, тоже заразилась. Пот словам спортсменки, они чувствуют себя хорошо. Решение лечь в больницу было принято для того, чтобы не подвергать опасности остальных членов семьи. 

Последние новости о коронавирусе читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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