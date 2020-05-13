Во время телефонного разговора с Трампом президент РФ был в отличном настроении

В Штатах рассказали о состоянии Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрий Пескова. По словам советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, президент РФ чувствовал себя отлично и находился в приподнятом настроении во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

И не было причин думать, что Владимир Путин на самом деле чувствует себя иначе, написал в своем блоге в "Твиттер" журналист Стив Холланд.

"Свободная пресса" уточняет, что Песков давно лично не общался с Путиным. Об этом заявил сам пресс-секретарь президента.

Напомним, что о заражении Пескова стало известно 12 мая. В настоящий момент политик находится в больнице. Его супруга - - фигуристка Татьяна Навка, тоже заразилась. Пот словам спортсменки, они чувствуют себя хорошо. Решение лечь в больницу было принято для того, чтобы не подвергать опасности остальных членов семьи.

Последние новости о коронавирусе читайте в материале "Утро.ру".