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Нарушитель карантина на Курилах мог заразить сотню человек

Нарушитель карантина на Курилах мог заразить сотню человек
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиянина отправили на лечение в госпиталь

Житель Дагестана, решивший не соблюдать карантин по прилету на Курилы, мог заразить больше сотни сограждан. Об этом сообщают СМИ.

Россиянин прибыл на остров Кунашир на прошлой неделе. Он прошел проверку на коронавирус в аэропорту, результат экспресс-теста был отрицательным. Его отправили на карантин, однако мужчина решил не соблюдать требования и сразу пошел на работу.

Позже оказалось, что он все-таки болен, а сегодня выяснилось, что нарушитель карантина мог заразить 119 человек. Речь идет о пассажирах самолета, на котором гражданин прибыл рейсом Москва – Сахалин, а также работниках и постояльцах гостиницы, где он остановился, и его коллегах.

Теперь все люди из зоны риска отправлены на карантин. После случившегося на Кунашире был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным телеканала НТВ, сегодня нарушителя доставили на вертолете в столицу региона и поместили в инфекционный госпиталь.

Напомним, о скандальном случае стало известно в конце прошлой недели. Несоблюдение требований карантина привело к масштабными последствия: введен ЧС, идет расследование о нарушении карантинного режима.

Ольга ФЕДОРОВА

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