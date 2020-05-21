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Главу Чечни госпитализировали с подозрением на коронавирус - СМИ

Главу Чечни госпитализировали с подозрением на коронавирус - СМИ
Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кадыров находится под медицинским наблюдением

Глава Чечни попал в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Сейчас Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков, передает "Интерфакс". Об этом рассказал источник в столичных медицинских кругах. По данным Телеграм-канала Baza, главу Чечни госпитализировали в одну из лучших клиник Москвы.

Как удалось выяснить журналистам, Рамзан Кадыров почувствовал недомогание несколько дней назад. Сначала лидер республики списывал симптомы болезни на ОРВИ, однако впоследствии ему стало хуже. Тогда медики посоветовали обратиться к московским врачам.

По некоторым данным, Кадырову диагностировали поражение легких. Врачи также подозревают у него COVID-19.

Однако ни пребывание главы Чечни в клинике, ни какая-либо информация о его состоянии пока официально не подтвердилась.

Карина СИРАЗОВА

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