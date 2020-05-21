Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Количество зараженных коронавирусом в Москве снизилось вдвое

О позитивной динамике рассказал мэр города

Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице заметно улучшается. Количество выявляемых за день зараженных снизилось в два раза. Москва вернулась к показателям месячной давности. 

Мэр города добавил, что уменьшается и поток тяжелобольных, которых отправляют в больницы, пишет РИА "Новости". 

Напомним, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 8849 россиян. В столице зараженных больше всего. За последние 24 часа установлено еще 2913 случаев. Более подробная статистика по COVID-19 – в материале "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве

Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу в России на 21 мая

За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей