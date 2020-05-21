О позитивной динамике рассказал мэр города

Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице заметно улучшается. Количество выявляемых за день зараженных снизилось в два раза. Москва вернулась к показателям месячной давности.

Мэр города добавил, что уменьшается и поток тяжелобольных, которых отправляют в больницы, пишет РИА "Новости".

Напомним, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 8849 россиян. В столице зараженных больше всего. За последние 24 часа установлено еще 2913 случаев. Более подробная статистика по COVID-19 – в материале "Утро.ру".