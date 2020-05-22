Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"

В России к 22 мая коронавирусом заразились 317 тысяч человек. Однако прививать от инфекции, которая на самом деле не обладает высокой изменчивостью, пока будут не всех. Эксперт затруднился назвать причину низкой смертности россиян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сначала от COVID-19 вакцинируют только людей, которые находятся в группе риска. Так случится, если не получится сразу сделать достаточное количество вакцин. Тем не менее государство прорабатывает этот вопрос, чтобы увеличить мощность воспроизведения прививки, поведала Попова РИА "Новости". Она также сообщила, что у коронавируса несколько десятков мутаций, и это нормально. Впрочем, оценить, как они влияют на изменение вируса и на поражение человека, сложно.

Доктор и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает причину низкой смертности россиян и жителей бывшего СССР. На ютуб-канале Владимира Соловьева он назвал это "русским чудом".

"Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации", – сказал Мясников, добавив, что ответ на этот вопрос может помочь миру справиться с инфекцией.

Впрочем, доктор также отметил, что в России не так много домов престарелых, как в Италии, что тоже играет роль в статистике смертности, которую в нашей стране, по его словам, не занижают.

Скандал в Туле, где медсестра надела лишь нижнее белье под просвечивающийся защитный костюм, получил неожиданное продолжение. Губернатор области Алексей Дюмин поддержал сотрудницу. Об этом "Тульским вестям" рассказала главный врач той клиники Анна Савищева.

Есть и печальные новости. В столице за сутки от инфекции из Китая умерли 73 пациента, говорится на сайте Мосздрава. А на Камчатке возникла вспышка коронавируса на станции скорой помощи. О том, что там 38 человек заразились COVID-19, стало известно от врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, чье заявление опубликовано на сайте регионального кабмина.