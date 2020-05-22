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В Подмосковье с завтрашнего дня отменяется режим обязательного передвижения по региону с электронными пропусками. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Однако это послабление не относится к поездкам в российскую столицу.
"Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", – написал губернатор на своей странице в "Инстаграм".
Воробьев подчеркнул, что главное сейчас – это не вернуться к повторению прошедшего печального сценария с эпидемией коронавируса. По его словам, дальше нужно пройти между Сциллой и Харибдой: жить, работать, учиться, но не вернуться в то состояние, когда в регионе в сутки в больницы попадали по 800 человек.
Накануне о начале смягчения карантинного режима сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, с 25 мая окроются 88 филиалов МФЦ, но попасть в них можно только по записи. Также с понедельника жители столицы смогут пользоваться каршерингом, хоть и с некоторыми ограничениями.
С 27 мая для передвижения по мегаполису будут действовать только московские электронные пропуска. Жители области могут оформить их уже сейчас.
По последним данным, общее количество инфицированных COVID-19 в Подмосковье
31 807 человек, умерли 312 пациентов.
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