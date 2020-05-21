С понедельника заработает каршеринг и некоторые организации

В Москве постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С 25 мая в столице снова начнут работать некоторые организации. Такой указ подписал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, число новых заболевших COVID-19 в Москве постепенно снижается, а количество тех, кто выздоровел, становится больше. Таким образом, наиболее страшного сценария развития пандемии удалось избежать. Теперь же Москва готова к поэтапной отмене карантинных мер.

Так, с 25 мая откроются многофункциональные центры "Мои документы". Однако мэр города подчеркнул, что работать в столице будут пока 88 филиалов. С понедельника москвичи вновь смогут пользоваться каршерингом, хоть и с некоторыми ограничениями. Арендовать машину можно будет не меньше, чем на пять дней, и только при наличии цифрового пропуска, говорится на официальном сайте Собянина.

С 27 мая для передвижения по столице будут действовать только московские цифровые пропуска. Жители Подмосковья могут оформить их уже сегодня. При этом большинство москвичей продолжит работать дистанционно, отметил мэр Москвы.

Собянин также напомнил о масочном режиме. Он уточнил, что носить средства защиты нужно не только в общественном транспорте, но и на вокзалах, станциях, пешеходных переходах и других железнодорожных объектах.

За последние сутки коронавирус в России выявили у 8849 человек, 2913 из них оказались жителями Москвы. При этом число зараженных в столице снизилось в два раза.