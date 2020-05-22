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Москва лишилась миллиардов из-за апрельских выходных

Москва лишилась миллиардов из-за апрельских выходных
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
При этом расходы города в этот нерабочий месяц росли

В апреле 2020 г. в бюджет столицы поступило на 68 млрд руб. меньше за счет сокращения налоговых платежей граждан и компаний. Об этом сообщили в департаменте финансов Москвы. Падение доходов объясняется введением 30 марта режима нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

Подоходный налог с физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль юрлиц составляют более 84% всех поступлений в бюджет Москвы, передает РБК. Но, чтобы поддержать бизнес в период пандемии, компаниям предоставили налоговые каникулы. Граждане же теряли работу, или им сокращали зарплату. В результате доходы Москвы от налога на прибыль организаций в апреле 2020 г. снизились на треть по сравнению с апрелем 2019 г., то есть почти на 44 млрд рублей. Объем поступлений НДФЛ сократился в прошлом месяце на 23,6%, то есть на 24 млрд рублей.

При этом расходы на соцподдержку москвичей, образование и здравоохранение значительно выросли. Только по линии медицинского обслуживания в апреле было потрачено 191,7 млрд руб. – это вдвое больше трат в апреле 2019 г., пишет "Вечерняя Москва". В целом социальные расходы города за первые 4 месяца текущего года составили 475 млрд рублей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об этапах смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. Последние новости о ситуации с коронавирусом в столице и России в целом читайте в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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