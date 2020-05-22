Эпидемия коронавируса унесла жизни 3249 россиян

Оперативный штаб отчитался по ситуации с коронавирусом в России. За сутки в стране инфекцию из Китая нашли у 8894 жителей в 84 регионах. У 42% не было симптомов.Всего в РФ 326 448 зараженных.

Первое место по числу заболевших все еще занимает Москва. В столице 2988 новых случаев заражения. В Подмосковье у 824 человек подтвердили диагноз. В Санкт-Петербурге – у 389 горожан.

Растет и число тех, кто справился с инфекцией. От коронавируса излечились за сутки 7144 человек. В Москве – 2900 горожан, в Подмосковье – 4,7 тыс человек. За все время эпидемии выздоровели 99 825 россиян.

При этом эксперты затрудняются ответить, почему в стране такая низкая смертность от COVID-19. А прививать от коронавируса в России сначала будут лишь тех, кто находится в зоне риска. Все последние новости о коронавирусе читайте в материале "Утро.ру".