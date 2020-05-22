Заболевание у спортсмена протекает в легкой форме

У нападающего "Урала" Павла Погребняка тест на инфекцию из Китая дал положительный результат со второго раза. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

Как говорится в сообщении, футболист чувствует себя хорошо и находится дома. И переживать о его здоровье у поклонников нет причин.

Погребняк не первый футболист, который подхватил коронавирус. COVID-19 также нашли у игрока "Рубина" Константина Плиева.