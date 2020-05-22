Китайская инфекция поражает не только легкие

Итальянские ученые пришли к печальному открытию. Коронавирус поражает не только легкие, но и вызывает заболевание щитовидной железы, а именно – подострый тиреоидит. Работу на эту тему опубликовали в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Врачи изучили случай заражения 18-летней девушки, которая переболела коронавирусом. Инфекция протекала в легкой форме, однако с щитовидной железой начались проблемы. Она воспалилась спустя 15 дней после того, как пациентка получила положительный результат теста на коронавирус. У девушки начала сильно болеть шея и поднялась температура.

Медики объяснились, что симптомы подострого тиреоидита исчезли в течение одной недели. Полное восстановление щитовидной железы случилось только через 40 дней.