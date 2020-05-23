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На утро 23 мая в РФ зафиксировано 326 448 случаев заболевания. Выздоровело 99 825 человек. Скончалось 3249.
Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка, по словам президента нашей страны Владимира Путина, улучшается, в РФ обнаружен новый очаг распространения коронавируса. В Северодвинске за сутки зафиксировано 53 случая заражения, всего с начала пандемии здесь заболело 276 человек, информирует Телеграм-канал "RT".
Для предотвращения второй волны заболевания медики усиленно бьются над созданием вакцины. Специалисты уже достигли отличных результатов. К 15 июня они планируют начать проводить испытания на людях, заявил РИА "Новости" директор центра Гамалеи.
С распространением COVID-19 борются и спасатели. Сотрудники МЧС проводят массовую дезинфекцию социально значимых объектов по всей стране. Уже завершена обработка 1000 учебных учреждения, проинформировали в пресс-службе ведомства.
Для того, чтобы инфицированные могли спокойно провести самоизоляцию, не покидая квартиры, власти предложили разработать следующий законопроект: зараженным будут выдавать жилье из маневренного фонда. Инициатива поступила от Совета Федерации.
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"