Конец пандемии спрогнозировали на конец лета, глава российского региона попал в больницу с инфекцией, зарплату снизили половине россиян - главные новости о COVID-19 к понедельнику в материале "Утро.ру"

В России коронавирусом за все время пандемии заразились 344481 человек и 3141 умер. Хотя ситуация в нашей стране улучшается, некоторым регионам пик заболеваемости только предстоит.

С инфекцией из Китая в больницу попал глава Тувы Шолбан Кара-оол. На своей странице в "Инстаграм" он рассказал, что болезнь быстро захватывает организм, и назвал коронавирус очень страшной заразой. Также госпитализировали несколько чиновников региона, передает телеканал "360".

При этом COVID-19 в России, скорее всего, удастся победить к концу лета. Такой прогноз РИА "Новости" сделал академик РАН Лео Бокерия. С мнением врача согласны и другие эксперты. Так, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, наша страна уже прошла пик заболеваемости и вышла на плато, пишет URA.RU.

Однако, несмотря на положительную динамику, россиянам все еще непросто: пандемия ударила не только по здоровью, но и по кошелькам жителей нашей страны. С начала действия карантинных мер у 58% россиян снизились зарплаты. Об этом говорят данные "Работа.ру", опубликованные РБК.

Защититься от COVID-19 поможет отказ от алкоголя. Спиртные напитки негативно влияют на иммунитет и повышают риск развития неблагоприятных последствий для здоровья, напомнили в Роспотребнадзоре. Алкоголь же коронавирус не убивает – это всего лишь миф, заключили специалисты.

Напомним, что лидером по числу заражений, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США с 1,64 миллиона больных. На втором месте Бразилия – там выявили 363 тысяч инфицированных. Россия занимает третье место с 344 тысячами пациентов.