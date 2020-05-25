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Тарзан оправдался после высказывания о нищих артистах

Тарзан оправдался после высказывания о нищих артистах
Тарзан. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Занимающийся благотворительностью муж певицы Наташи Королевой открестился от жалоб на выплаты

Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику после его высказывания о выплатах пенсионерам. Слова бодибилдера переврали, из-за чего он назвал новость фейком.

Танцор записал видеообращение, чтобы опровергнуть заявление, которое, по его словам, ему приписали журналисты. Ранее Глушко якобы пожаловался, что государство не помогает артистам, в отличие от пенсионеров, из-за чего звезды шоу-бизнеса страдают от нехватки денег.

"Это фейк", – прокомментировал ситуацию муж Наташи Королевой.

Актер подчеркнул, что регулярно занимается благотворительностью и прекрасно понимает, в какой непростой ситуации люди находятся из-за коронавируса сейчас. Именно поэтому в его голове таких мыслей не могло и вовсе возникнуть. 

"Карму еще никто не отменял", – обратился Глушко к журналистке, с которой он беседовал и которая, по его словам, перевернула "сказанное с ног на голову", передает "Пятый канал".

После обрушившейся на него критики танцор также призвал "придержать лошадей вашей справедливой ярости" и не судить людей лишь по той информации, которая появляется в СМИ.

Тарзану и Наташе Королевой после скандального заявления, приписанного бодибилдеру, предложили работу в такси. А музыкант Юрий Лоза посоветовал обедневшему Глушко устроиться медбратом, сообщает URA.RU.

До вспышки коронавируса у Тарзана был собственный фитнес-клуб в центре Москвы, напоминает "Вечерняя Москва". Однако из-за карантинных мер знаменитости пришлось закрыть заведение.

Карина СИРАЗОВА

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