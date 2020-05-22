Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что его семье не хватает денег. Он и его супруга – певица Наталья Королева – лишились львиной доли заработка из-за эпидемии коронавируса.
Тарзан занимается предпринимательством, а из-за карантинных мер ему пришлось закрыть свой фитнес-клуб. При этом, по мнению бодибилдера, государство должно больше помогать артистам. Он уверен, что пенсионерам значительно легче пережить кризис, потому что они остались при своих соцвыплатах.
"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", – пожаловался муж Королевой.
Он также посетовал, что развлекательный сектор будет одним из последних, с чего снимут ограничения и чему позволят вновь работать, сообщает издание "Телепрограмма".
Тарзан негодует, что большинство россиян считают артистов очень обеспеченными людьми и предъявляют к ним завышенные требования. Он также рассказал, что после закрытия своего бизнеса был вынужден перевезти все тренажеры в загородный дом.
У Натальи Королевой тоже нет концертов, поэтому семейству приходится несладко. На этом фоне Тарзан раскритиковал государство, которое не помогает артистам и делает упор только на пенсионеров и врачей.
Ранее жена Тарзана показала фигуру в дырявом наряде.
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"
Короткие смешные шутки отвлекут от насущных проблем