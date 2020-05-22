Звездной паре тяжело даются лишения карантина

Бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что его семье не хватает денег. Он и его супруга – певица Наталья Королева – лишились львиной доли заработка из-за эпидемии коронавируса.

Тарзан занимается предпринимательством, а из-за карантинных мер ему пришлось закрыть свой фитнес-клуб. При этом, по мнению бодибилдера, государство должно больше помогать артистам. Он уверен, что пенсионерам значительно легче пережить кризис, потому что они остались при своих соцвыплатах.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", – пожаловался муж Королевой.

Он также посетовал, что развлекательный сектор будет одним из последних, с чего снимут ограничения и чему позволят вновь работать, сообщает издание "Телепрограмма".

Тарзан негодует, что большинство россиян считают артистов очень обеспеченными людьми и предъявляют к ним завышенные требования. Он также рассказал, что после закрытия своего бизнеса был вынужден перевезти все тренажеры в загородный дом.

У Натальи Королевой тоже нет концертов, поэтому семейству приходится несладко. На этом фоне Тарзан раскритиковал государство, которое не помогает артистам и делает упор только на пенсионеров и врачей.

Ранее жена Тарзана показала фигуру в дырявом наряде.