Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" рассказала об изменениях во внешности

Наташа Королева показала подписчикам свою стройную фигуру в корсете и кофте с дырками. На снимке, который артистка выложила в социальной сети, ее талия кажется тонкой. Однако сейчас, как призналась певица, ее тело выглядит не так хорошо – за время карантина она поправилась на 4 килограмма.

Поклонники знаменитости в "Инстаграм" Королеву поддержали. Они пишут, что тоже набрали вес на самоизоляции, однако в привлекательности знаменитости они не сомневаются. По их мнению, испортить красоту артистки пару килограммов не смогут.

"Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?" – написала жена Тарзана в "Инстаграм".

"Наташа, сейчас у всех так, не переживайте", "Наташа бесподобна", "Красавица", "Где подпортил? Вы еще подпорченные фигуры не видели", "Наталья, вы как были супер, так супер и есть", "Наташа богиня", – отреагировали в интернете на снимок артистки.

Ранее "Утро.ру" публиковало самые эффектные фото Наташи Королевой.