Королева в прозрачном топе выставила роскошный бюст
Знаменитая певица Наташа Королева не устает восхищать поклонников. Да и они, в свою очередь, не дают публике забыть о заводной артистке.
Фанаты опубликовали соблазнительное фото Натальи, на котором звезда наглядно демонстрирует свои пышные формы. Они отчетливо просматриваются под прозрачным топом.
При этом Королева выбрала натурального телесного цвета нижнее белье и не прогадала. На первый взгляд кажется, что жгучая брюнетка и вовсе забыла надеть бюстгальтер.
Сраженные наповал подписчики фан-странички оценили по достоинству выдающиеся "прелести" знаменитости. Они отметили, что исполнительница "Желтых тюльпанов" достойна носить свою фамилию, ведь она настоящая королева красоты.
Многих из них вообще лишились дара речи, написав: "нет слов". А вот роскошные украшения и вплетенные в волосы косы жены Тарзана фанаты оставили почти без внимания.
"Богиня. Наташ, я каждый раз восхищаюсь тобой, ты прост секси", "Глаз не отвести! Ну, лучшая, же, несравнимая!", "Красота неземная", "Редкостная красавица", "Такая грациозная девушка как Вы достойна жить во дворце и носить корону", "День прошел, а она еще краше!!! Новый образ!! А глаза!!! Это взгляд любимой жизнью", "Само совершенство", – такую реакцию вызвал чувственный снимок "русалки".
Напомним, ранее Наташа Королева шокировала публику плоскими ягодицами.
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