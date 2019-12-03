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Королева шокировала плоскими ягодицами

"Не ожидали": Королева шокировала плоскими ягодицами
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Танец звезды вызвал противоречивые отклики

Наташа Королева не только прекрасная певица, она еще и танцевать умеет. Подписчики звезды в соцсетях смогли убедиться в этом, когда Наташа разместила в Сети ролик, где она скользит по танцполу вместе с Евгением Папунаишвили. Однако строгие критики обратили внимание не на талант Королевой, а на недостатки ее фигуры.

"Не ожидали, что у Наташи Королевой такой плоский зад", - 

ехидно написал автор телеграм-канала "НеМалахов".

Возможно, неувядающей Наташе действительно надо немного подкачать ягодицы, но танцует она просто потрясающе. Грациозный танец Королевой и Папунаишвили вызвал шквал эмоций у подписчиков певицы в Instagram:

"Наташенька, классно танцуете! Здорово, зажигательный танец! Молодцы! Прекрасный учитель у вас!!! Вы прелесть! Так держать!!!", "Обалденно классно !!!! Вы женщина кошка !!!", "Просто огонь. Наташа вы наша звезда!", "Такая классная Натаха", "Вертуозно Натали", "Вы такая женственная",  "Обалдеть это очень круто и естественно красиво", "Какая пластика Не налюбоваться", "Ягодка!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Наташа изумила поклонников своим пышным бюстом.

Валентина МАЙОРОВА

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