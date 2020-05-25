Зеленский попросил у Израиля помощи

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Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время телефонной беседы президент Незалежной попросил о гуманитарной помощи для своей страны на фоне пандемии коронавируса. При этом Зеленский одобрительно отозвался о том, как Израиль борется с распространением новой инфекцией, назвав эту страну примером для подражания.
Израильский премьер в разговоре с главой Незалежной заявил, что страна рассмотрит его просьбу. Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.
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