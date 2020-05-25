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Зеленский попросил у Израиля помощи

Незалежной нужна подмога в борьбе с коронавирусом

Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время телефонной беседы президент Незалежной попросил о гуманитарной помощи для своей страны на фоне пандемии коронавируса. При этом Зеленский одобрительно отозвался о том, как Израиль борется с распространением новой инфекцией, назвав эту страну примером для подражания.

Израильский премьер в разговоре с главой Незалежной заявил, что страна рассмотрит его просьбу. Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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