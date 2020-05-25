Люди начнут покупать более долговечные товары

По мнению главреда модного журнала Vogue Анны Винтур, на фоне эпидемии коронавирусной инфекции недорогие марки одежды могут уйти из продажи.

С одной стороны, причиной ухода с рынка торговцев масс-маркетом может стать экономический кризис. Однако пандемия стала причиной появления серьезных проблем у всего малого бизнеса. Большие потери несут владельцы как люксовых брендов, так и недорогих марок одежды, сообщает Business Insider.

Вместе с этим, по мнению экспертов издания, разразившийся кризис окажет сильное влияние на поведение покупателей. При приобретении одежды и других необходимых товаров, люди станут более требовательны к качеству и более избирательны. Таким образом, покупатели откажутся от ширпотреба и начнут покупать долговечные вещи и товары.

Винтур согласна с заключением специалистов и считает, что вещи должны быть качественными и должны долго служить своему владельцу.

Кроме того, эксперты издании заявили, что бизнес-стратегия недорогих брендов базируется на выпуске дешевой одежды, которая быстро изнашивается, а значит, подлежит замене в скором времени. Такие принципы идут вразрез с представлениями об экологичной моде, за которыми, по мнению специалистов, будущее.

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