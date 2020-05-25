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Единый государственный экзамен в пробном режиме планируется провести 29 и 30 июня. Основное тестирование назначено на 3 июля.
Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Как пояснил глава Минпросвещения, пробные экзамены решено провести для настройки и отладки системы.
Напомним, в тестовом режиме ЕГЭ последний раз проводился тогда, когда сам экзамен был только экспериментом.
Ранее "Утро.ру" публиковало
предварительное расписание тестирования для одиннадцатиклассников.
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