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Стали известны даты пробных и основных экзаменов ЕГЭ

В тестовом режиме экзамен пройдет 29 и 30 июня

Единый государственный экзамен в пробном режиме планируется провести 29 и 30 июня. Основное тестирование назначено на 3 июля.

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

Как пояснил глава Минпросвещения, пробные экзамены решено провести для настройки и отладки системы.

Напомним, в тестовом режиме ЕГЭ последний раз проводился тогда, когда сам экзамен был только экспериментом.

Ранее "Утро.ру" публиковало предварительное расписание тестирования для одиннадцатиклассников.

Ольга ФЕДОРОВА

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