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Президент России Владимир Путин 21 мая заявил о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартует 29 июня. Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание тестирований для одиннадцатиклассников.
Начнут выпускники с географии, литературы и информатики. Профильные экзамены состоятся 29 июня. В начале второго летнего месяца, 2 и 3 июля, школьники отправятся сдавать русский язык. Чуть позже, 6 числа, состоится профильная математика. Историю и физику школьники будут сдавать 9, а обществознание и химию – 13 июля. Тестирования по биологии и письменному иностранному языку пройдут 16 числа. Устный этап проверки на знание зарубежной речи распределили на два дня: 18 и 20 июля.
Напомним, что экзамен для выпускников 9 классов – ОГЭ – отменили.
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