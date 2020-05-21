Экзамены пройдут со 2 по 20 июля

Президент России Владимир Путин 21 мая заявил о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартует 29 июня. Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание тестирований для одиннадцатиклассников.

Начнут выпускники с географии, литературы и информатики. Профильные экзамены состоятся 29 июня. В начале второго летнего месяца, 2 и 3 июля, школьники отправятся сдавать русский язык. Чуть позже, 6 числа, состоится профильная математика. Историю и физику школьники будут сдавать 9, а обществознание и химию – 13 июля. Тестирования по биологии и письменному иностранному языку пройдут 16 числа. Устный этап проверки на знание зарубежной речи распределили на два дня: 18 и 20 июля.

Напомним, что экзамен для выпускников 9 классов – ОГЭ – отменили.