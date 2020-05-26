За сутки умерли 174 пациента с COVID-19

На утро 26 мая в России выявили 362342 зараженных коронавирусом. За последние сутки болезнь подхватили еще 8915 человек.

У 41% заболевших не было каких-либо признаков инфекции. Актуальные данные по COVID-19 в России приводит оперштаб.

Жертвами инфекции стали еще 174 пациента – на данный момент это рекордное число смертей в нашей стране за сутки. За все время пандемии скончались 3807 россиянина.

Рейтинг регионов с наибольшим числом заболевших COVID-19 остается неизменным. По-прежнему лидирует Москва. В столице инфекцию подхватили 169303 жителя. Далее – Московская область с 35163 инфицированными. В Санкт-Петербурге за все время пандемии заболели 14076 человек. Также коронавирусом заразились 8504 жителей Новгородской области и 4294 жителя Дагестана.

Тем не менее ситуация с распространением болезни в нашей стране, по словам президента Владимира Путина, стабилизируется. За последние сутки в Москве выздоровели рекордное количество человек – 8033 пациента, заявила заммэра Анастасия Ракова. В России же число вылечившихся выросло на 12331. Ракова выразила надежду, что такая положительная динамика сохранится.

Наша страна, по данным Университета Хопкинса, занимает третье место в мире по распространению COVID-19. Обгоняют Россию лишь Соединенные Штаты и Бразилия.

Ситуация с коронавирусом, по мнению ВОЗ, может ухудшиться в любой момент: сейчас страны находятся лишь в середине первой волны. Другие новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру".