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Рекордное число смертей: свежая статистика по коронавирусу в России на 26 мая

Рекордное число смертей: свежая статистика по коронавирусу в России на 26 мая
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
За сутки умерли 174 пациента с COVID-19

На утро 26 мая в России выявили 362342 зараженных коронавирусом. За последние сутки болезнь подхватили еще 8915 человек.

У 41% заболевших не было каких-либо признаков инфекции. Актуальные данные по COVID-19 в России приводит оперштаб.

Жертвами инфекции стали еще 174 пациента – на данный момент это рекордное число смертей в нашей стране за сутки. За все время пандемии скончались 3807 россиянина.

Рейтинг регионов с наибольшим числом заболевших COVID-19 остается неизменным. По-прежнему лидирует Москва. В столице инфекцию подхватили 169303 жителя. Далее – Московская область с 35163 инфицированными. В Санкт-Петербурге за все время пандемии заболели 14076 человек. Также коронавирусом заразились 8504 жителей Новгородской области и 4294 жителя Дагестана.

Тем не менее ситуация с распространением болезни в нашей стране, по словам президента Владимира Путина, стабилизируется. За последние сутки в Москве выздоровели рекордное количество человек – 8033 пациента, заявила заммэра Анастасия Ракова. В России же число вылечившихся выросло на 12331. Ракова выразила надежду, что такая положительная динамика сохранится.

Наша страна, по данным Университета Хопкинса, занимает третье место в мире по распространению COVID-19. Обгоняют Россию лишь Соединенные Штаты и Бразилия.

Ситуация с коронавирусом, по мнению ВОЗ, может ухудшиться в любой момент: сейчас страны находятся лишь в середине первой волны. Другие новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alexander Ch
Ответить
Утро! Пишите, пожалуйста, корректнее в заголовках. Потому как рекордное абсолютное (т.е. за всё время) количество смертей от коронавируса в США и в Бразилии. Рекордное по соотношению к инфицированным: в Бельгии и Италии (более 12).
В России "рекордное", видимо, ЗА СУТКИ, для России, в выборке за всё время наблюдения. По соотношению заразившихся и умерших Россия находится почти в последних рядах - около 1%. Или в 6 раз меньше, чем в Соединенных Штатах и от 6 до 12 раз меньше чем в Западной Европе. Гспода журналисты,
пожалуйста научитесь считать, или хотя бы вспомните математику, 6 класс.
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