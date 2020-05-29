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Следующий после легких: назван второй орган-мишень для COVID-19

Следующий после легких: назван второй орган-мишень для COVID-19
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Коронавирус наносит удар еще и по почкам

Кроме проблем с легкими, коронавирусная инфекция приводит к серьезным поражениям почек. Ущерб этому органу наносится в 33% случаев. Таким образом, в печальном рейтинге страдающих от коронавируса органов почки стоят сразу за легкими.

При этом у абсолютного большинства тяжелобольных зафиксировано поражение этого органа. То есть, если человек тяжело переносит COVID-19 и ему требуется искусственная вентиляция легких, почти наверняка его почки тоже сильно повреждены.

Такой информацией поделился завкафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин в ходе своего выступления на заседании членов партийного проекта "Здоровое будущее", передает телеканал "360".

Кроме того, трансплантолог отметил, что на течение болезни негативно влияют заболевания сердца и сосудов, а также диабет и гипертония.

По данным Ватазина, коронавирус обладает способностью проникать в почку. А если не выявить причину заболевания пациента в семидневных срок, то это может вызвать хроническую недостаточность почек, отмечает "Царьград".

При этом врач признался, что точных данных, к чему может привести поражение почек коронавирусной инфекцией у ученых пока нет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что коронавирус способен наносить удар по всем органам человека.

Ольга ФЕДОРОВА

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